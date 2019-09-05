62 bin Aslan

Galatasaray Yönetimi, 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu’nun kapasitesini artırmak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Kale arkasında bulunan tribünlerdeki koltukların kalkması ile birlikte stadın kapasitesi 10 bin artacak.

52 binden 62 bin kişiye

Temeli 13 Aralık 2007’de atılan ve 15 Ocak 2011 yılında Ajax karşılaşması ile hizmete giren 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu’nun kapasitesinin arttırılmasına yönelik planlar yapılıyor. Taraftarların stadyumlarda karşılaşmaları ayakta izleyebileceklerine dair kanunun çıkması üzerine TFF’ye başvuru yapan Galatasaray Yönetimi, kale arkalarında bulunan tribünlerdeki koltukları kaldırarak kapasiteyi arttırmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, böylece stattaki seyirci sayısını 52 bin 650’den 62 bine çıkaracak.

Ada’dan korkuluk gelecek

Kısa süre önce Bursaspor ve Göztepe’nin bu konuda yaptığı başvurular TFF tarafından kabul edilmişti. Galatasaray cephesi de İngiltere’den getirtilecek demir korkuluk sistemiyle kale arkasında farklı bir sistem düzenleyecek. Aynı düzeneği Borussia Dortmund da kullanıyor. Lig maçlarında koltuklar kapatılıyor, UEFA maçlarında ise sistem eskisi gibi koltuklarla devam ediyor.

Gelirler zirveye ulaşacak

Bu şekilde kulübün gelirleri önemli ölçüde artacak. Yakalanan coşkuyla birlikte loca ve kombine satışlarında patlama yaşandı. Koltuk kapasitesi artınca bilet gelirlerinde de zirveye ulaşılacak. Sarı- Kırmızılılar bu tür organizasyonlar yaparak gelirleri daha da arttırmayı hedefliyor.