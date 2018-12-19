61 TL’ye satılan Steam oyunu tamamen ücretsiz oldu!

Stardock Entertainment’ın geliştirmiş olduğu Sins of a Solar Empire: Rebellion, popüler oyun platformu üzerinden kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz hale getirildi.

Steam üzerinde normalde 61 TL‘ye satılan, Sins of a Solar Empire: Rebellion‘a 19 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Söz konusu oyuna ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız, aşağıdaki anlatacağımız adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

60 TL‘lik oyunu buraya tıklayarak, tamamen ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. 2 günlüğüne tamamen ücretsiz hale getirilen oyuna sahip olmak için tek yapmanız gereken ise, vermiş olduğumuz linke tıklayarak hesabınıza giriş yapmak.

Daha sonrasındaysa oyunun mağaza sayfasının alt kısmında, yeşil kutucuğun içinde yer alan oyunu yükle seçeneğine tıklamak. Söylediğimiz adımları takip ettiğiniz de ise eğlenceli oyuna tamamen ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz. Söz konusu oyunun fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz. (Shiftdelete)