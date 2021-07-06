6 Temmuz koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 37 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 49.996 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 5.299 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 5.299 olarak açıklandı, 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 226.651 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi