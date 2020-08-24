6. Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 2 müsabakayla başladı. Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’nde AXA Sigorta Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, TFL Altekma, İnegöl Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş’ın katıldığı turnuvanın ilk gününde 2 karşılaşma yapıldı.

Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş’ı, TFL Altekma da İnegöl Belediyespor’u aynı skorlarla 3-1 yendi.

Organizasyon yarınki İnegöl Belediyespor-Arkas Spor ve Afyon Belediye Yüntaş-TFL Altekma maçlarıyla devam edecek.