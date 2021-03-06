Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 6 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 138.592 testle birlikte toplam test sayısı 33.993.552'ye ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 702 hastayla birlikte 11.770 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.769.230’e çıktı. Can kaybı da 64 artarak 28.965’e yükseldi.

Verilere göre 7.291 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.616.139’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,6 , ağır hasta sayısı da 1.230 oldu.