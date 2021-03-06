6 Mart koronavirüs tablosu açıkladı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 138.592 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11.770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. 7.291 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.616.139’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 6 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 138.592 testle birlikte toplam test sayısı 33.993.552'ye ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 702 hastayla birlikte 11.770 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.769.230’e çıktı. Can kaybı da 64 artarak 28.965’e yükseldi.
Verilere göre 7.291 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.616.139’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,6 , ağır hasta sayısı da 1.230 oldu.