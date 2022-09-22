Büyükşehir Belediyesi, Kozan Kaymakamlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Koza Belediyesi ve Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanlığı tarafından 24 Eylül’de düzenlenecek 6’ncı Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, belediye bürokratları ve tertip komitesi üyeleri ile eski güreşçiler katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dünya ve olimpiyat şampiyonu Adanalı güreşçi İsmet Atlı’nın, kariyeri boyunca önemli başarılar elde ettiğini ve önemli bir halk ozanı olduğunu söyledi. Güreşler hakkında bilgi veren Karalar, “Geçen yıl 588 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonumuza bu yıl bin civarında güreşçi katılacak. Toplamda 270 bin 500 TL ödül dağıtacağız. Canlı yayınlanacak organizasyonumuza katılan minik sporcularımızın ise tamamına 200 TL ödül vereceğiz” dedi.

"YAĞLI GÜREŞÇİLER ÇOK MALİYETLİ"

Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez ise Çukurova bölgesinde yıllardan beri yapılan Karakucak güreşlerinin, minder güreşine en yakın güreş olduğunu kaydetti. Yağlı güreşlerin daha popüler olduğunu ancak sportif başarılar bakımından Karakucak güreşlerinin daha faydalı olduğunu aktardı. Dönmez, güreşlere başarılı sporcuları davet ettiklerini fakat yağlı güreşlerdeki popüler isimleri yüksek maliyetler nedeniyle davet etmediklerini vurguladı.

"TÜRK SPORUNA ÇOK FAYDASI OLMAZ"

Yağlı güreş ile Karakucak güreşini kıyaslayan Dönmez, “Tabi yağlı güreşlerde farklı bir popülerlik var. Buna canlı yayınların da etkisi oldu ama Karakucak güreşlerinde kamuoyunun çok bildiği sporcular yok. Yağlıların maliyeti biraz yüksek. Kaynağımızı amacına uygun kullanmamız lazım. Yağlı güreşçi, çok büyük, ünlü sporculara bütçemizi vermenin gereği yok çünkü Türk sporuna çok faydası olmaz. Geçmiş yıllarda, 1990’dan önce özellikle pamuk hasadından sonra köylerde son baharlarda Karakucak güreşleri olurdu. Çevre illerden izlemeye gelirlerdi ama yağlı güreşteki gibi Ankara’dan, dışarıdan gelen çok yoktu. İnşallah Karakucak güreşleri de popüler olur çünkü yağlı güreşin Türk güreşine çok katkısı yok” diye konuştu.

"YAĞLI GÜREŞTEN OLİMPİYAT ŞAMPİYONU YOK"

Sporda her branşta olimpiyat şampiyonu çıkarmanın önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, “Olimpiyat şampiyonu çıkarma noktasında yağlı güreşte bir şey yok. Hep Karakucak’tan çıkmıştır. Karadeniz’de, Samsun’da, Kahramanmaraş’ta Karakucak güreşleri birçok şampiyon çıkarmıştır ama bunların içerisinde bile minder güreşine en yakını Çukurova karakucağıdır. Oralar köprüsüz Karakucak’tır. Aynı yağlıdaki gibi ‘Göbeği havayı gördü’ derler, ‘Yıldız gördü’ derler. O zaman yenilmiş sayılır ama Çukurova karakucağında aynı minderdeki gibi tuş olana kadar devam eder” dedi. (DHA)

DHA