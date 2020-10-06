Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.511 olduğunu belirten Bakan Koca, 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 11.044.338 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 327.557 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.553 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin