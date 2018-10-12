6 aylık sürede 228 milyon TL!

Trabzonspor Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri süreden bugüne kadar geçen 6 ayda 228 milyon 346 bin 834 TL’lik ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğan, Trabzonspor resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor camiasının malumu olduğu üzere kulübümüz; son dönem idarecileri tarafından verilen kararlar neticesinde kaldırabileceği yükün çok üzerinde bir borç yüküyle karşı karşıya kalmıştır. Gerek ülkemizin içinde bulunduğu durum, gerekse kulübümüz özelinde yaşanan ekonomik şartların ortaya çıkardığı zorluklara rağmen, Büyük Trabzonspor camiasının gücü ve Yönetim Kurulumuzun özverisiyle 6 aylık süre zarfında uzun yıllardır biriken borçlar ödenmeye başlanmıştır. Gerçek şu ki; 11 Nisan 2018 - 11 Ekim 2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz tarafından geçmiş döneme ait ödenmeyen tazminatlar, bonservis, menajerlik, mevcut futbolcular ve diğer borçlar için 228 Milyon 346 bin 834 TL’lik ödeme gerçekleştirilmiştir. Bilinmelidir ki; Trabzonspor camiası yanyana geldiğinde, omuz omuza verip hep birlikte hareket ettiğinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Bu vesileyle; şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda belirli zaman aralıklarıyla yaptığımız kamuoyu bilgilendirmelerinin devam edeceğini belirtir, bize inanç ve güveniyle güç veren Büyük Trabzonspor Camiasına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."