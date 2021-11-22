Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda kendisi gibi düşme hattında yer alan Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Altınordu, art arda 5'inci mağlubiyetini alarak kötü gidişini sürdürdü. İzmir ekibi, bu sezon 7'nci deplasman maçında 6'ncı kez sahadan eli boş ayrıldı. Dış saha sınavlarından sadece 1 puan çıkaran kırmızı-lacivertliler, 10 puanda kalarak 18'inci sıradan kurtulamadı. Manisa ekibine 9 hafta sonra galibiyet sevinci yaşatan Altınordu, geçen sezon Play-Off finali oynadığı ligde bu sezon dibe demir attı.

Kötü gidişi değiştirmek için maça çıktıklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İki takım da kazanmak zorundaydı. İlk yarı topa sahip olan bizdik ama pozisyon üretemedik. İkinci yarı dengeli giden maçta gördüğümüz kırmızı kart oyun dengemizi bozdu. Atak yaparken golü yedik. Maçın sonlarına doğru girdiğimiz pozisyonda golü atabilsek sahadan beraberlikle ayrılabilirdik. Maçın hakkı beraberlikti. En kısa zamanda toparlanmak zorundayız. Kaybettiğimiz haftalar var bunu telafi etmemiz lazım" dedi. (DHA)