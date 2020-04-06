Sıcak corona virüsü gelişmesi. Son dakika haberine göre İngiltere’de, sosyal medyada yer alan 5G istasyonlarının coronavirüsü (Covid-19) yaydığı teorilerinin ardından İngiltere’de baz istasyonlarının yakıldığı görüntülendi. Corona virüs ve 5G geniş bant teknolojisini birbirine bağlayan temelsiz bir sosyal medya iddiası dünya gündemine oturdu. Ayrıca İngiltere’deki bazı kişiler 5G teknolojisi yüzünden cep telefonu direklerine saldırdı. Perşembe günü Birmingham’ın Sparkhill bölgesinde bir direğin, Cuma günü ise Liverpool yakınlarındaki M57 bölgesinde de başka bir direğin yakıldığı görüldü.

5G teknolojisi corona virüse mi yol açıyor?

İngiliz yetkililer 5G'nin coronavirüsü yaydığı teorilerini kesin bir dille reddetti. İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Michael Gove bu yöndeki bir soru üzerine “Bu sadece bir safsata, hem de tehlikeli bir saçmalık” dedi. Bu yöndeki iddiaların yayılmasıyla birlikte İngiltere’de 5G direklerine saldırılar gerçekleşti. Bu yöndeki iddialarla ilgili bir soruya cevap veren İngiltere Kabine Bakanı Gove bunun anlamsız olduğunu olduğunu belirterek “tehlikeli bir saçmalık” yorumunda bulundu.

5G nedir? 5G teknolojisi ne demek?

5G teknolojisi yüksek hızda veri aktarımı sağlamanın yanı sıra yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa, düşük maliyetli, güvenilir mobil iletişim hizmeti sunmayı da amaçlanıyor. Böylece kablosuz iletişim sistemlerinde karşılaşılan birçok sınırlamanın aşılması mümkün olabilecek.

2020’de bazı ülkelerde hizmete giren 5G teknolojisi ile veri aktarım hızının saniyede 20 gigabite ulaşması hedefleniyor. Böylece yüksek hızda veri transferi gerektiren uygulamaları (örneğin bulut sistemleri, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları) indirmek için beklemeden, tıkladığımız anda kullanabileceğiz.

Mobil iletişim sistemlerinde veri transferi radyo dalga boyundaki elektromanyetik dalgalar aracılığıyla sağlanır. Bugüne kadar mobil iletişim sistemlerinde kullanılan sinyallerin dalga boyu santimetre ölçeğindeydi. 5G teknolojisinde dalga boyu milimetre ölçeğinde olan (6-100 gigahertz frekans aralığında) sinyallerin kullanılması hedefleniyor. Mobil cihazların sayısının her geçen gün artmasına rağmen kullanılan frekans aralıklarının aynı kalması yavaşlama ve bağlantıda kopma gibi sorunlara neden oluyor. 5G teknolojisinde sinyallerin daha önce mobil iletişim sistemlerinde kullanılmayan bir frekans aralığında olmasının bu sorunlara çözüm olabileceği düşünülüyor.

Mobil iletişim sistemlerinde aşılması gereken başka bir sorun gecikmenin azaltılması. Gecikme, verinin bir noktadan başka bir noktaya iletilmesinde geçen süre olarak tanımlanabilir. Sürücüsüz araç teknolojileri, otonom ve uzaktan kontrol sistemleri gibi alanlarda gecikmenin azaltılması hayli önemli. 4G’de gecikme süresi 30 milisaniye ile 50 milisaniye arasındaydı. 5G teknolojisinde ise gecikmenin 1 milisaniyeye düşürülmesi hedefleniyor.

5G sayesinde yüksek hızda hareket ederken (örneğin saatte 500 km) bu teknolojiyi etkin şekilde kullanmak da mümkün olabilecek. 5G teknolojisi ile aynı zamanda belli bir alanda daha fazla sayıda cihaz mobil kablosuz ağa bağlı olabilecek, böylece insanlar kalabalık ortamlarda (örneğin stadyumlar, konser salonları ya da alışveriş merkezleri) kablosuz iletişimden yararlanabilecek.