59 yaşındaki atletten büyük başarı

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi işbirliği ile gerçekleşen yarışlarda, yarı maratonda 72, halk koşusu 5 kilometrede 168 ve 2 kilometrede 48 sporcu mücadele etti. “Atatürk'e Koşalım, Atatürk’le Koşalım” sloganı ile düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu 300’ e yakın kişinin katılımı ile yapılırken, yarı maratonda Bilecik'i 59 yaşındaki atlet Rıza Yıldırım temsil etti. Rıza Yıldırım, 55-59 Yaş Erkekler Kategorisinde 21 bin 98 metreyi 1 saat 41 dakika 47 saniye 92 salise ile bitirerek kategorisinde 4'üncü oldu. Yıldırım, genel sıralamada 32'inci sırada yer aldı.

İHA