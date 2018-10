59 TL’lik Steam oyunu tamamen ücretsiz oldu!

Oyuncular tarafından sevilerek oynanan ve Steam üzerinde 59 TL’ye satılan Shadow Warrior 2, GOG.com‘un düzenlemiş olduğu kampanya ile birlikte kısa süreliğine tamamen ücretsiz hale getirildi. Peki, 59 TL’ye satılan oyuna nasıl sahip olabilirsiniz? Kısasa siz değerli okurlarımıza, açıklayalım.

İlk önce oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için buradan GOG.com’a üye olmanız gerekiyor. Bir sonraki aşamadaysa, buradan GET IT FOR FREE seçeneğine tıklayınız.

Daha sonrasında ise ise oyun GOG kütüphanenize ücretsiz olarak eklenecektir. Kütüphaneye eklediğiniz oyunu indirebilmek içinse, GOG uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Uygulamayı indirdikten sonra, hesabınız ile giriş yaparak Shadow Warrior 2‘yi indirmeye başlayabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler dileriz.

Shadow Warrior 2 nasıl bir oyun?

Video oyunlarına baktığımız zaman, genel olarak korunan çizginin dışına çıkıldığını görmekteyiz.





Bir on yıl öncesine geri dönecek olursak, sektördeki ciddiyet ve eğlence dengesinin dengede olduğunu görür iken; şimdi ise bu dengeden bahsetmemiz mümkün değil ki özellikle de FPS türü yapıtlarda…

1997 yılında 3D Realms ekibi tarafından geliştirilen Shadow Warrior yapıtı da ciddiyet uzak fakat eğlenceli bir oyun yapısı ile kısa süre içerisinde kendi kitlesini oluşturmayı başarmıştı.

Aradan geçen yılların ardından ise 2013 yılı içerisinde Flying Wild Hog ekibi tarafından Shadow Warrior tekrar hayat bularak günümüz oyuncularına sunulmuştu.

Serinin ikinci oyununu da 2016 PC, PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya sunan yapımcılar oldukça eğlenceli bir yapım ile karşımıza çıktılar. Fantastik oyun yapısıyla ön plana çıkan Shadow Warrior 2 aksiyon sevenler için güzel bir seçenek olacaktır. Fakat elinizi çabuk tutsanız iyi olur. (Shiftdelete)