57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman?

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2022 etapları belli oldu. Geçen yıl büyük bir ilgiyle takip edilen bisiklet turu, bu yıl da ekran başındakilere görsel şölen sunacak. 1963 yılından beri düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Türkiye'nin tek uluslarası yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen tek bisiklet yarışı olma özelliği taşıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET YARIŞI NE ZAMAN?

Bu yıl Bodrum'dan başlayacak ve İstanbul'da sona erecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Toplam uzunluğu 1303 kilometre olan ve 6 şehirdeki 8 etaptan oluşan bisiklet turunda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET YARIŞI ROTASI

Bodrum-Kuşadası: 207 kilometre

Selçuk (Efes)-Alaçatı: 158 kilometre

Çeşme-İzmir (Karşıyaka): 123 kilometre

İzmir (Konak)-Manisa (Spil): 147 kilometre

Manisa-Ayvalık: 192 kilometre

Edremit (Akçay)-Eceabat (57. Alay Şehitliği): 205 kilometre

Gelibolu-Tekirdağ: 135 kilometre

İstanbul-İstanbul: 136 kilometre