57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman?
2022 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 10-17 Nisan 2022 günleri arasında 8 etap halinde 6 şehirde düzenlenecek. Bodrum'da başlayacak 8 günlük bisiklet şöleni İstanbul'da sona erecek. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından canlı yayınla ekranlara gelecek.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2022 etapları belli oldu. Geçen yıl büyük bir ilgiyle takip edilen bisiklet turu, bu yıl da ekran başındakilere görsel şölen sunacak. 1963 yılından beri düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Türkiye'nin tek uluslarası yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen tek bisiklet yarışı olma özelliği taşıyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET YARIŞI NE ZAMAN?
Bu yıl Bodrum'dan başlayacak ve İstanbul'da sona erecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.
Toplam uzunluğu 1303 kilometre olan ve 6 şehirdeki 8 etaptan oluşan bisiklet turunda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET YARIŞI ROTASI
Bodrum-Kuşadası: 207 kilometre
Selçuk (Efes)-Alaçatı: 158 kilometre
Çeşme-İzmir (Karşıyaka): 123 kilometre
İzmir (Konak)-Manisa (Spil): 147 kilometre
Manisa-Ayvalık: 192 kilometre
Edremit (Akçay)-Eceabat (57. Alay Şehitliği): 205 kilometre
Gelibolu-Tekirdağ: 135 kilometre
İstanbul-İstanbul: 136 kilometre