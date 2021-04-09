Bugüne kadar yapılan en kuvvetli organizasyonla çok iddialı takımların katıldığı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etaptan oluşuyor. Tur bu yıl, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nevşehir, Dünya’nın en uzun bölünmüş bisiklet yoluna sahip olan şehri Konya, Dünya’nın en güzel günbatımının seyredildiği Beyşehir, turizm cennetleri Antalya, Alanya, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Kuşadası’nda gerçekleşecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 11-18 Nisan tarihleri arasında her gün saat 12.35’te D-Smart 86. Kanal TRTSPOR2’den canlı yayınlanacak.