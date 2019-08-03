55 milyonTL aşkına!

Sarı-Kırmızılılar burada da hedefe ulaşırsa adını gruplara yazdıracak. Bu durumda Yeni Malatyaspor önemli bir gelirin sahibi olacak. Sarı-Kırmızılı ekibimizin gruplarda mücadele etmesi demek, en az 9 milyon Euro yani yaklaşık 55 milyon TL anlamına geliyor. Bu da Yeni Malatyaspor için tarihi bir Avrupa kazancı olacak.

İşte rakip Partizan

Sırbistan’ın, Kızılyıldız ile birlikte en önemli kulüplerinden biri olan Partizan, geçen sezon Sırbistan Ligi’nde üçüncü oldu. Savo Miloseviç’in hocalığını yaptığı ekip 2. ön elemede Galler’den Connahs’ı 1-0 ve 3-0 yenerek Yeni Malatya’nın rakibi oldu. Siyah-Beyazlılar, yeni sezondaki ilk lig maçında ise Indija’yı tek golle geçerek, sezona 3 puanla başladı.