A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), 16- 21 Nisan tarhileri arasında 55. yaşını kutlayacak. 2017 yılından bu yana World Tour (WT) kategorisinde, yani en üst seviyede düzenlenen organizasyon, ne yazık ki gelecek yıl bu ünvanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

UCI kuralları gereği, TUR'da en az 10 adet WT takımının yer alması gerekirken, 3 yıldır bu sayıya ulaşılabilmiş değil. Geçtiğimiz ay yarışta yer alacak WT takımlarının sayısını 8 olarak duyuran ProCyclingStats.com, birkaç gün önce yaptığı güncellemede daha önceden TUR'da yer alacağını duyurduğu CCC ve Team Katusha - Alpecin'in Türkiye'ye gelmeyeceğini belirtti. Böylece 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki World Tour takımı sayısı 6'ya düştü. UCI'ın tüm bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır takınacağı ve TUR'un klasmanını koruyup koruyamayacağı ise tam bir merak konusu oldu.

İşte TUR'da mücadele edecek World Tour takımları:

Astana (Kazakistan)

BORA - hansgröhe (Almanya)

Deceunink - Quick Step (Belçika)

Lotto Soudal (Belçika)

Dimension Data (Güney Afrika)

UAE - Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)





Türkiye Turu'nda yer alması beklenen diğer takımlar ise şu şekilde:

Neri Sottoli - Selle Italia - KTM (İtalya)

Burgos-BH (İspanya)

W52 / FC Porto (Portekiz)

Team Arkéa Samsic (Fransa)

Caja Rural - Seguros RGA (İspanya)

Sport Vlaanderen - Baloise (Belçika)

Rally UHC Cycling (Amerika)

Nippo Vini Fantini Faizanè (İtalya)

Manzana Postobon (Kolombiya)

Euskadi Basque Country - Murias (İspanya)

Delko Marseille Provence (Fransa)

Türkiye Milli Takımı

Haberin fotoğrafları için tıklayın 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarış rehberi yayınlandı



