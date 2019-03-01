Batuhan Özdemir / Fanatik.com.tr

Bu yıl 55. kez düzenlenecek Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun başlamasına yaklaşık 1 buçuk aylık bir süre kaldı. 2017'den bu yana World Tour kategorisinde koşulan yarışta, UCI kuralları gereği en az 10 adet World Tour takımı yer alması gerekiyor. Buna karşın 2017'de 4, geçen yıl ise ancak 9 World Tour takımı organizasyona katıldı. TUR 2019'a katılacak olanların sayısı ise yavaş yavaş belli olmaya başladı

8 takım belli oldu

TUR'un yeniden 2HC kategorisine düşürülmemesi adına, bu yılki yarış kritik bir öneme sahipken, bu nedenle Federasyon tarafından yapılan ilk hamle, organizasyonun tarihini son bahardan, eski tarihi olan ilk bahara çekmek olmuştu. Diğer bir önemli nokta ise pelotonu oluşturacak World Tour takımlarının sayısı. Bisiklet istatistikleri ve takım istihbaratı konusunda öncü kuruluşlardan biri olan ProCyclingStats.com'un verdiği bilgilere göre; TUR 2019'a katılacak 8 World Tour takımı belli oldu. Bunlar;

Deceuninck - Quick Step (Belçika)

Lotto Soudal (Belçika)

BORA - hansgrohe (Almanya)

Astana Pro Team (Kazakistan)

UAE-Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

CCC Team (Polonya)

Team Katusha - Alpecin (İsviçre)

Team Dimension Data (Güney Afrika)





İlerleyen günlerde sayısının artması beklenen Pro Continental takımlar ise şu şekilde;

Team Arkéa Samsic (Fransa)

Burgos-BH (İspanya)

W52 / FC Porto (Portekiz)

Milli Takım mı, Salcano Sakarya mı?

Yarışta yer alması beklenen toplam 20 takımdan biri de, ülkemizi temsil eden bir ekip olacak. UCI kuralları gereği, Türkiye'de Pro Continental veya World Tour takımı bulunmadığından, yarışa son iki yılda olduğu gibi yalnızca Türk Milli Takımı katılabiliyor. Ancak kulislerde dolaşan haberler; bu sezon Continental seviyeye yükselen ve Milli Takım sporcularının büyük kısmını kadrosunda barındıran Salcano Sakarya'nın, özel izinle Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yer alacağı yönünde. Geçtiğimiz günlerde konuştumuz Salcano takım menajeri Aziz Sırnaç da, bu iddiaları reddetmemiş, UCI ve federasyondan gelecek haberi beklediklerini belirtmişti.