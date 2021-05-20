Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ilk gün dört kategoride finale çıkan ve iki kategoride üçüncülük maçı yapmaya hak kazanan milli karateciler, bugün de üç final ve bir bronz şansı yakaladı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste ikinci kez finale çıktı.

Erkek Kata Milli Takımı altın madalya için son şampiyonada finalde kaybettiği İspanya ile mücadele edecek. Kadınlar kumite 50 kiloda kariyerinde dört Avrupa şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu, finale yükseldi.

Kilosunda dünya sıralamasında "1 numara" olan Arapoğlu, yarı finalde ezeli rakibi İtalyan Alexandra Recchia ile karşılaştı. Tecrübeli karateci bir ay önce Portekiz’deki Karate 1 Premier Lig’de mağlup olduğu rakibini 5-0 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

Serap Özçelik Arapoğlu, 22 Mayıs Cumartesi günü kariyerindeki beşinci Avrupa şampiyonluğu için Alman Shara Hubrich ile mücadele edecek. Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, yarı finalde İtalyan rakibi Danilo Greco’yu 7-1 yenerek finale çıktı.

Eray, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğu için 2017 Avrupa Şampiyonu Letonyalı Kalvis Kalnins’ın karşısına çıkacak. Erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur, üçüncülük maçında Fransız Steven Dacosta ile karşı karşıya gelecek.

Ayşe Yılmaz, Hayrulnisa Çiğildik ve Hazel Balık’tan oluşan Kadın Kata Milli Takım ve kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan, elendi.

Organizasyonda final müsabakaları 22 Mayıs Cumartesi ve 23 Mayıs Pazar günü yapılacak.

AA