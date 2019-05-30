54 madalyanın 31’ini Türk sporculardan

7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, yapılan final yarışlarıyla tamamlandı.

Final yarışlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da izledi.

Okçular Vakfı Tesisleri’nde gerçekleştirilen final yarışlarda Türkiye, modern ve geleneksel dalda olmak üzere 54 madalyanın 31’ini kazandı.

Modern okçuluk dalında Türkiye, 4 madalya aldı. Klasik yay erkeklerde Samet Ak ile makaralı yay kadınlarda Yeşim Bostan gümüş madalya kazandı. Klasik yay kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz ise bronz madalya aldı.

Türkiye, klasik yay karışık kategorisinde takım halinde ikinciliği elde etti.

Geleneksel okçuluk dalında ise büyük erkeklerde Ahmet Turan Günay ikinci sırada yer aldı.

Yarışlarda alınan diğer sonuçlar şöyle:

Genç erkekler: 1- Muhammed Ali Temel, 2- Emir Kayabaş, 3- Alparslan Taşkın.

Genç kadınlar: 1- Tuğçe Torun, 2- Şahika Tetik, 3- Yasemin Temel.

Minik erkekler: 1- Emirhan Kavala, 2- Emir Yalçıntaş, 2- Selahattin Akgün.

Minik kızlar: 1- Gökçe Azra Bayır, 2- Hacer Süreyya Vatan, 3- Meryem Bengüsu Kaytaz.

Karma minik: 1- Ali Çolakkadıoğlu, 2- Yunus Emre Zengin, 3- Adile Cemre Dilsiz.

Limitli hava koşusu karma: 1- Mustafa Koçak, 2- Salim Söyler, 3- İbrahim Aydın.

Limitsiz hava koşusu erkekler: 1- İbrahim Balaban, 2- İbrahim Aydın, 3- Cüneyt Öztan.

Limitsiz hava koşusu kadınlar: 1- Şebnem Saliha Çakıroğlu, 2- Nagihan Tunç, 3- Fatma Ayvacı.

Organik yay hava koşusunda Cüneyt Hoca üçüncü olurken, siperde İbrahim Keleş ilk sırada yer aldı.

Fuat Oktay ve Bilal Erdoğan, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Dereceye giren sporculara toplam 457 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Ödül töreninin ardından mehteran gösterisi yapıldı.