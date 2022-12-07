2022 Dünya Kupası sırasında Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi neresi olacak? Yıldız futbolcu için İspanya'dan gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.





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MARCA YAZMIŞTI!

Marca gazetesine göre, Ronaldo Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'ın 500 milyon Euro'luk teklifini kabul etti. 37 yaşındaki forvetin Dünya Kupası'ndan sonra düzenlenecek törenle imza atacağını öne sürdü.

500 MİLYON EURO

Habere göre; 1 Ocak'tan itibaren Al-Nassr forması giyecek Ronaldo, 2,5 sezonluk sözleşme için 500 milyon Euro alacak. Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajda Manchester United yönetimini eleştiren Ronaldo'nun sözleşmesi, İngiliz kulübü tarafından feshedilmişti.





Öte yandan Ronaldo'nun büyük ses getiren röportajının sahibi gazeteci Piers Morgan, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'a gideceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını yazdı.

RONALDO YALANLADI

Konuyla ilgili birinci ağızdan bir açıklama geldi. Cristiano Ronaldo, İsviçre maçı sonrası transferi yalanladı; "Hayır, bu doğru değil. Doğru değil."

Al-Nassr, önceki transfer döneminde Ronaldo'yu renklerine bağlamak istemiş ve United'a 30 milyon Euro ve CR7'ye ise 275 milyon Euro değerinde bir ücret teklif etmişti.













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CHELSEA İLGİLENİYOR

Ada basınından gelen haberlere göre, yıldız futbocuyla ilgilenen kulüpler arasında Chelsea bulunuyor.

Todd Boehly, efsanevi forveti yaz aylarında Stamford Bridge'e getirmeyi umuyordu ancak Thomas Tuchel anlaşmaya karşı çıkınca Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang ile anlaştı.

Ağustos 2021'de United'a dönen Ronaldo, 2003 ile 2009 yılları arasında Kırmızı Şeytanlar ile 3 Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası ve 2 Lig Kupası kazanmıştı.