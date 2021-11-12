Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-21 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenecek 25. Dünya Karate Şampiyonası’na giden milli takım kafilesi 50 kişiden oluşuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, her kategoride madalya hedefiyle dünya şampiyonasına katılacaklarını kaydetti. Sporcuların uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Kör, "Ferdi branşlarda en az 5 kumitede ise en az 2 final oynama hedefimiz var. Sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
İlk 3 gününde bireysel kata ve kumite elemeleri gerçekleştirilecek şampiyonanın son gününde ise takım eleme müsabakaları yapılacak.
25. Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak sporcular şunlar:
Kata:
Erkekler Kata: Ali Sofuoğlu
Kadınlar Kata: Damla Türemen
Erkekler Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kadınlar Takım Kata: Damla Türemen, Damla Pelit, Peri Koyuncu
Kumite:
Kadınlar:
50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
55 kilo: Umay Uygur
61 kilo: Merve Çoban
68 kilo: Eda Eltemur
68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol
Erkekler:
60 kilo: Eray Şamdan
67 kilo: Burak Uygur
75 kilo: Eren Akkurt
84 kilo: Samed Gök
84 kilo: Rıdvan Kaptan
Kadınlar Takım Kumite: Tuba Yakan, Merve Çoban, Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol
Erkekler Takım Kumite: Ömer Abdurrahim Özer, Eray Şamdan, Furkan Kayalı, Rıdvan Kaptan, Burak Uygur, Ömer Faruk Arslan, Enes Bulut.
AA