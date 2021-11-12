Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-21 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenecek 25. Dünya Karate Şampiyonası’na giden milli takım kafilesi 50 kişiden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, her kategoride madalya hedefiyle dünya şampiyonasına katılacaklarını kaydetti. Sporcuların uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Kör, "Ferdi branşlarda en az 5 kumitede ise en az 2 final oynama hedefimiz var. Sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk 3 gününde bireysel kata ve kumite elemeleri gerçekleştirilecek şampiyonanın son gününde ise takım eleme müsabakaları yapılacak.

25. Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak sporcular şunlar:

Kata:

Erkekler Kata: Ali Sofuoğlu

Kadınlar Kata: Damla Türemen

Erkekler Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kadınlar Takım Kata: Damla Türemen, Damla Pelit, Peri Koyuncu

Kumite:

Kadınlar:

50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

55 kilo: Umay Uygur

61 kilo: Merve Çoban

68 kilo: Eda Eltemur

68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler:

60 kilo: Eray Şamdan

67 kilo: Burak Uygur

75 kilo: Eren Akkurt

84 kilo: Samed Gök

84 kilo: Rıdvan Kaptan

Kadınlar Takım Kumite: Tuba Yakan, Merve Çoban, Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler Takım Kumite: Ömer Abdurrahim Özer, Eray Şamdan, Furkan Kayalı, Rıdvan Kaptan, Burak Uygur, Ömer Faruk Arslan, Enes Bulut.

AA