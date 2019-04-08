5 yıldızlı turnuva! U12 İzmir Cup...

Geçtiğimiz Cuma, Cumartesi ve Pazar İzmir'in Selçuk ilçesindeydik. Futbol oynamaya elverişli çim sahalarda dünyanın değişik yerlerinden gelen tam 72 takım U12 İzmir Cup'ta boy gösterdi. Kimler yoktu ki... Manchester City, Porto, PSV, Zenit, Hamburg, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, İsveç'in alt yapısıyla ünlü takımı Brommapojkarna ve daha fazlası...

Yukarıdaki paragrafta özellikle çim saha dedim çünkü yan yana bu kadar çok çim saha ne Galatasaray, ne Beşiktaş ne de Fenerbahçe'de var. İşte bu muhteşem sahalarda 3 gün boyunca inanılmaz profesyonel bir ekip tarafından harika bir organizasyon yapıldı. 72 takımda 1300'e yakın futbolcu bu turnuvada görücüye çıktı. Bir çoğunun ailesi de kilometrelerce yolu katederek minik çocuklarına destek vermeye gelmişti. Turnuvanın favori adaylarından İsveç'in Brommapojkarna takımında forma giyen Hamza'nın ailesi gibi...

İngilizler, Portekizliler, İspanyollar, Almanlar tatile bile Türkiye'ye gelmeye çekinirken 12 yaşındaki çocuklarını gözlerini kırpmadan bu turnuvaya göndermişlerdi. Turnuvanın kazananı tabelada Manchester City görünse de 3 gün boyunca turnuva sınırları içinde bulunan herkes hem bir çok şey öğrendi, hem de bir çok şey kazandı.

2001-2002 yıllarında Galatasaray forması giyen Sebastian Perez ile karşılaştık. Bu günlerde Marsilya alt yapısında çalışan Perez'in turnuva hakkındaki söyledikleri Avrupalı gözünden işin özetiydi. "Tek kelimeyle harika. Bugüne dek Fransa ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde çok sayıda turnuva takip ettim. Ancak bu turnuva; atmosferi, organizasyonu, kamp olanakları, zemin kalitesi ve katılan takımlar açısından şu ana kadar takip ettiklerim arasında en iyisi."

Bu arada 10 yıl önce yaptığım röportajda "Türkiye'de alt yapılar kanalizasyon olarak görülüyor" demişti dönemin Galatasaray alt yapı hocası Halim Fıçıcı... Kendisiyle 10 yıl sonra U12 İzmir Cup'ta karşılaştık. Azerbaycan'ın Qabala takımında alt yapı sorumlusu olan efsane hoca organizasyonu meth ede ede bitiremedi. Altınordu'da alt yapılara kanalizasyon gözüyle bakılmadığını çok net gördük. A Takım hiç sormadık, hiç konuşmadık.

İşin özeti bu yıl altıncısı yapılan U12 İzmir Cup artık dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gelecek yıl hedefler daha büyük. Bu işe gönül veren başkan Mehmet Seyit Özkan ise büyük bir alkışı hakediyor...

Son olarak bu güzel organizasyonda emeği geçen Barış Orhunbilge, Ali Ergöçmez, Aydın Güvenir ve gönüllü arkadaşımız İrem'e çok teşekkürler...