5 yıldızlı Çukurova!

Hafta içinde Euroleague'deki ilk galibiyetine ulaşan Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi'nin, ING Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki fırtınası da dinmedi. Çukurova kendi taraftarı önünde Nesibe Aydın'ı devirdi, ligdeki üst üste 5. zaferini aldı.

Bir haftada üçüncü maçına çıkan Çukurova, Nesibe Aydın karşısında da karşılaşmaya müthiş başladı, Jones, Bonner, Hayes ve Sinem'in sayılarıyla farkı bir anda 12-2'de 10 sayıya çıkardı. Çeyreği de 22-14 önde geçen Çukurova'da Jones ilk 10 dakikada 10 sayıya ulaşarak çift hanelere çok erken çıktı.

Yıldızlar topluluğu kadrosuyla mücadele ettiği her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Çukurova ikinci periyoda da 13-0'lık seriyle start verdi. Skorer oyununu devam ettiren ev sahibi soyunma odasına da 55-32 üstün giderken Jones'ın ardından Bonner (13) ve Hayes (10) de çift haneleri gördü.

Taraftarının desteğiyle de beraber Çukurova üçüncü çeyreğin hemen başında 63-36'da farkı 27 sayıya yükseltti. Müthiş bir maç çıkaran Çukurovalı basketbolcular son periyoda da 73-48'lik skorun avantajıyla başladı. Son 10 dakikada da rakibine göz açtırmayan Çukurova sahadan 91-68 galip ayrıldı.

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Asena (6), Gamze (5), Özge (4), Gökşen (9) Sinem (13), Holingsvorth (3), Hayes (12), Bonner (17), Esra (7), Jones (15)

NESİBE AYDIN: Feride (16), Jessica (10), Nelson (11), Derin (7), Elif (8), Dieng (5), İlayda (11)