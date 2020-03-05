5 tribüne özel uyarı

100 TL ile 875 TL arasında satışa sunulan biletlere ilginin yoğun olduğu öğrenilirken kulüpten bilet satışıyla ilgili olarak uyarı geldi. Yapılan açıklamada, “Trabzonspor karşılaşmasını DOĞU ÜST 415, 416, DENİZBANK GÜNEY ALT 120, 121, 122, SPOR TOTO KUZEY ÜST 407, 408, 409, SPOR TOTO KUZEY ALT 108, 109, BABA HAKKI DOĞU ALT 115, 116 blokta seyreden taraftarın Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, MKE Ankaragücü karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir” denildi.