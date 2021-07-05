5 Temmuz koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 35 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 49.959 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 4.678 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 4.678 olarak açıklandı, 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 219.737 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi