5 Şubat Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 620 coronavirüs vakası tespit edildiği, 110 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 26.577 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı covid-19 sitesinde açıklandı. Bugünkü hasta sayısının 620 olduğunu belirtilirken, 110 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 30.349.042 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 26.577 olduğu kaydedildi.
Vaka sayısı ise 7.901 olarak açıklandı