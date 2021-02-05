Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı covid-19 sitesinde açıklandı. Bugünkü hasta sayısının 620 olduğunu belirtilirken, 110 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 30.349.042 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 26.577 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 7.901 olarak açıklandı