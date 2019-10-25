5 sporcu ile katıldıkları şampiyonada 5 madalya kazandılar

Küçükköy MMA takımı; Ankara’da Şehir Ömer Halis Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Bayanlar ve Büyük Erkekler etaplarında gerçekleşen karşılaşmalara 5 sporcu ile katıldı.

Zevkli ve heyecanlı geçen maçlarda; Türk dövüşçülerin yanı sıra Azerbaycan, Çeçenistan, Dağıstan, İran ve Türkmenistanlı rakiplerle mücadele eden Küçükköy MMA Spor Kulübü aldığı derecelerle, Türkiye’de ve Dünya’ da karma dövüş sporları dalında başarısını bir kez daha taçlandırdı.

Başarılı antrenör Tuncay Talay’ın çalıştırdığı kulüp, şampiyonada; 71 kg Büyük Erkekler de Şamil Kadirov, 78 kg Genç Bayanlar da Özlem Pekmez ve 47 kg Yıldız Erkekler de Turhan Can Kumbaba ile birinciliği elde ederek, 3 altın madalya kazandı.

Başkentteki şampiyonada; sarı -kırmızılı takım 47 kg Minik Erkekler de Poyraz Akyüz ve 65 kg Büyük Erkekler de Arafat Özkan ile ikinciliği elde ederek 2 Gümüş madalya kazanmasını bildi.

5 sporcu ile katıldıkları şampiyonadan 5 madalya ile dönen Küçükköy MMA Spor’un deneyimli antrenörü Tuncay Talay, muhabirimize yaptığı açıklamada, “2012 yılında temelini Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin’in attığı Küçükköy Kick Boks ve MMA Spor Kulübü olarak bugün gerek yurt içi, gerekse de yurt dışında katıldığımız şampiyonalardan eli boş dönmedik. Dünya Şampiyonluğu’nu bile ilçemize kazandırdık. Bu yüzden de sporcularımızın elde ettikleri başarılar kesinlikle tesadüf değildir. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak, sportif faaliyetler yönlendirmektir. Bu bağlamda; bize en başından bu yana güvenip, desteğini esirgemeyen ve halen daha da her zaman destek veren Belediye Başkanımız Mesut Ergin ile bizlere güvenen Ayvalık halkına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

İHA