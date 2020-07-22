5 Ronin ve Galatasaray Espor Yükselişe Geçti

VFŞL 2020 Yaz Mevsimi’nde lig aşamasının tamamlanmasına iki hafta kaldı. 9. haftanın ardından ilk 6 sırayı alacak takımlar mevsim finallerine yükselmeye hak kazanacak.

Liderlik yarışı kızışıyor

VFŞL’nin 7. haftasının ilk gününde, ilk iki sırada bulunan fastPay Wildcats ve Galakticos karşı karşıya geldi. Bu maç öncesinde Wildcats 7, Galakticos ise 6 maçlık bir galibiyet serisine sahipti. Eşleşmede galip gelen taraf Wildcats olunca Galakticos’un serisi son buldu. İkinci gün karşılaşmalarında Dark Passage’ı mağlup eden fastPay Wildcats, galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Galakticos ise Papara SuperMassive karşısında galip gelmeyi başardı.

Bu sonuçlarla birlikte Wildcats, en yakın rakibine iki galibiyet fark atarak liderliğini korudu. Galakticos ise liderlik yarışında darbe alsa da 3. sıra ile arasına iki galibiyet fark açmayı başardı.

VFŞL’de ilk iki sırayı alan takımlar mevsim finallerine direkt olarak yarı finalden başlıyor. fastPay Wildcats ve Galakticos bu noktada yarı final için büyük bir avantaja sahip. Lig aşamasının tamamlanmasının ardından ilk 6 sırayı alan takımlar mevsim finallerine yükseliyor. İlk 2 sıradaki fastPay Wildcats ve Galakticos, mevsim finalleri için oldukça avantajlı bir konuma sahip. Ancak geriye kalan dört mevsim finalleri bileti için altı takım büyük bir mücadeleye girişmiş durumda.

Beşiktaş ve Dark Passage: Sekizer galibiyet ile üçüncü sırayı paylaşan iki takım mevsim finalleri için geri kalan diğer dört ekibe kıyasla daha avantajlı konumda. İki ekip de haftayı birer galibiyet ile kapattı.

1907 Fenerbahçe Espor ve Papara SuperMassive: Kâğıt üzerinde ligin en güçlü kadrolarına sahip olan bu iki takım için tehlike çanları çalıyor. Taraftarlarının şampiyonluk beklediği bu iki ekip, haftayı galibiyetsiz kapattı. İki takım da mevsim finallerinin dışında kalma endişesi taşıyor.

5 Ronin: Ligin en zayıf kadrolarından biri olarak yorumlanan 5 Ronin, mevsimin en büyük sürprizlerinden birine imza atıyor. Haftayı 1907 Fenerbahçe ve Papara SuperMassive karşısında aldığı galibiyetler ile kapatan ekip mevsim finalleri için oldukça iddialı bir konuma geldi.

Galatasaray Espor: Mevsime oldukça kötü bir başlangıç yapan Galatasaray Espor, kısa süre önce hem koç hem de destek pozisyonunda değişiklik yapmıştı. Yenilenen kadro geride kalan 4 maçta 3 galibiyet alınca, Galatasaray Espor rekabete yeniden dahil oldu. VFŞL’de son sırada bulunan Royal Youth’un matematiksel olarak mevsim finalleri şansı kalmadı. Team Aurora ise ilk 6 için şansını sürdürüyor.

Maçlar Canlı Yayınlanıyor

Ligde 8. hafta maçları 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde oynanacak. 25 Temmuz, saat 17.00’da oynanacak 1907 Fenerbahçe Espor - Galatasaray Espor karşılaşması ilk 6 yarışında düğümü büyük ölçüde çözecek. Karşılaşmalar watch.lolesports.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.