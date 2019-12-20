5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’da

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından organize edilen ve 2021’de 5.’si düzenlenecek oyunlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesiyle Konya’nın ev sahibi olması için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın teklifi İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından kabul edilmişti. Dün Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende ev sahibi şehir protokolünü, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslami Dayanışma Sporları Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Hamad Malboum, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay imzaladı.

Cumhurbaşkanımız’ın katkılarıyla...

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Konya’nın muhteşem ev sahipliğini bütün dünyaya ilan edeceğiz. Sizlerin desteğiyle İslami Dayanışma Oyunları’nın, değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın spora ve sporcuya verdiği önem ve bununla birlikte ortaya çıkan devasa tesisleşmeyle 18 yılda düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarla Türkiye adından övgüyle sözettiriyor" dedi.

27 branşta 56 ülkenin katıldığı ve 4 yılda bir yapılan oyunlar 2021 yaz aylarında yapılacak ve 15 gün sürecek.