5 haltercimiz podyuma çıkıyor

Türkiye’nin, halterde aldığı doping cezası nedeniyle, 2018’de katılamadığı Avrupa Şampiyonası’nda 1 yılın ardından yeniden boy gösterecek.

Gürcistan’da bugün başlayacak 2019 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 5 sporcumuz madalya şansı arayacak.

45 kiloda Şaziye Erdoğan ile Ayşe Doğan, TSİ 15.00’te, 55 kiloda Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin TSİ 18.00’de, olimpik sıklet olan 49 kiloda da Pelinsu Bayav TSİ 20.30’da podyuma çıkacak.

Şampiyona EuroSport ve EuroSport 2’den naklen yayınlacak.

Türkiye, turnuvaya 20 sporcuyla katılıyor.