Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.603 olduğunu belirten Bakan Koca, 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 10.931.917 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 326.046 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.498 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın



