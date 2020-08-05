Çılgın Sayısal Loto'dan tam 50 milyon TL'lik ikramiye... Yeni dönemde Milli Piyango’nun tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı kazanma şansı katlandı. Sisal Şans, 5 Ağustos’ta Çılgın Sayısal Loto’nun çekilişiyle Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL kazanma fırsatı sundu. Çılgın Sayısal Loto’nun 5 Ağustos çekilişi saat 21.30’da yapıldı. Çekilişin ardından şanslı rakamlar; 46 - 56 - 59 - 64 - 83 - 84 ve joker 48 olarak belirlendi.

5 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

46 - 56 - 59 - 64 - 83 - 84 ve joker 48

6 bilen kişi sayısı : 0

5+1 bilen kişi sayısı : 0

5 bilen kişi sayısı : 0

4 bilen kişi sayısı : 124 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.225,15 TL

3 bilen kişi sayısı : 5.312 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 123,25 TL

2 bilen kişi sayısı : 81.274 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,05 TL

Çılgın Sayısal Loto hangi gün çekiliyor?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.



