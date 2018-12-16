Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İMAR A.Ş. tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu 'Engelleri Aşmak İçin Mersin'e Koş Mersin'de Koş' sloganı ile koşuldu. Maratonun en uzun parkuru olan 42 km. 195 metre parkurunun kazananı 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesi ile parkur rekorunu kıran Kenyalı atlet Kenneth Kiplagat Limo oldu.

Maraton, 42 km. 195 metre, 15 km. ve 5 km. Halk Koşusu ile Tekerlekli sandalye Yarışı, Çocuk Maratonu, Özel Sporcular Koşusu olmak üzere 6 kategoride koşuldu. 4.Uluslararası Mersin Maratonu'nda 35'i elit sporcu olmak üzere 14 ülkeden toplam 1365 atlet ter döktü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da maraton heyecanına ortak oldu ve 5 kilometrelik halk koşusunda ter döktü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar'ın start vermesiyle saat 08.50'de başlayan 4'üncü Uluslararası Mersin Maratonu'nda Mersin sokakları yüz binlerce insanın heyecanına sahne oldu. Start verilmeden hemen önce konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Dünyanın değişik yörelerinden şampiyonlar burada. Mersin'de engelleri aşmak için birlik ve beraberliğimizi, barış ve kardeşliğimize sahip olmak için koşuyoruz. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

ATLETLER BİRİNCİLİK İÇİN MERSİN SOKAKLARINI ARŞINLADI

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) Yol Yarışları Kategorizasyonu'nda Bronz Label Kategori'ye yükselerek Altın Kategori hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Uluslararası Mersin Maratonu'nda elit atletler birincilik için Mersin sokaklarını arşınladı. 42 km. 195 metrelik maraton ise Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nden, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın verdiği işaretle başladı. Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyen parkur, Adnan Menderes Bulvarı boyunca devam ettikten sonra başlangıç noktasında son buldu.

Kenyalı atletler ilk üçü kimseye bırakmadı. 42 km. 195 m parkurunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri Kenyalı atletlerden geldi. Kenyalı atletlerden Kenneth Kiplagat Limo 2 saat 10 dakika 12 saniye ile parkur rekorunu kırarak birinci olurken, Hillary Kipchumba 2 saat 10 dakika 43 saniye ile ikinci, Benard Cheruiyot Sang 2 saat 14 dakika 46 saniye ile üçüncü oldu.

42 KİLOMETRE KADINLARDA BİRİNCİ KONJIT TILAHUN BIRUKATLET OLDU

42 km. 195 metre kadınlarda ise, Etiyopyalı atlet Konjit Tilahun Biruk 2 saat 33 dakika 18 saniye derecesiyle birinci olurken, yine Etiyopya'dan Chaltu Dida 2 saat 35 dakika 44 saniye ile ikinci, Kenyalı atlet Gladys Chemweno ise 2 saat 38 dakika 36 saniye ile üçüncü sırada yarışmayı tamamladı.

42 km. 195 metre Türk Sıralaması Erkeklerde, Bekir Karayel 2 saat 23 dakika 10 saniye ile birinci, Ömer Alkanoğlu 2 saat 26 dakika 02 saniye ile ikinci, Ercan Arslan 2 saat 27 dakika 52 saniye ile üçüncü oldu. 42 km. 195 metre Türk Sıralaması Kadınlarda da, Şeyma Yıldız 2 saat 44 dakika 37 saniye ile birinci, Dilan Atak 2 saat 51 dakika 32 saniye ile ikinci, Demet Dinç 2 saat 53 dakika 39 saniye ile üçüncü oldu.

15 KİLOMETRE KOŞUSUNUN KAZANANI MURAT BAZEZEW OLDU

Toplam 1072 atletin kıyasıya mücadele ettiği 15 km. koşusunda ise, Etiyopyalı atlet Murat Bazezew 44 dakikalık derece ile birinci oldu. Kenyalı atlet Frankline Ngelel 44 dakika 20 saniyelik derece ile ikinci, yine Kenya'dan Boaz Kiptoo Kiplagat 44 dakika 58 saniye ile üçüncü oldu. 15 km. Kadınlarda Kenya'dan katılan Delvine Meringor 48 dakika 38 saniye ile birinci, Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli 49 dakika 21 saniye ile ikinci, yine Kenya'dan Vicoty Chepngeno 50 dakika 32 saniyelik derece ile üçüncü oldu.

15 km. Türk Sıralaması Erkeklerde Alper Demir 45 dakika 56 saniye ile birinci, Ramazan Özdemir 46 dakika 25 saniye ile ikinci, Mert Girmalegese 46 dakika 41 saniye ile üçüncü oldu.

15 km. Türk Sıralaması Kadınlarda Nuran Satılmış 54 dakika 58 saniye ile birinci, Yayla Kılıç 55 dakika 50 saniye ile ikinci, Remziye Temel 56 dakika 04 saniye ile üçüncü oldu.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ENGELLERİ AŞTILAR

4'ncü Uluslararası Mersin Maratonu'nu başlatan tekerlekli sandalye yarışında ise, erkeklerde Ömer Cantay 2 saat 20 dakika 14 saniye ile birinci, kadınlarda ise Hamide Doğangül 2 saat 23 dakika 46 saniye ile birinci oldu.

ÇOCUK MARATONU VE ÖZEL SPORCU KOŞUSU RENKİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Koşmak isteyen herkese hitap eden 4'ncü Uluslararası Mersin Maratonu'nda yer alan Çocuk Koşusu ve Özel Sporcular Koşusu ise renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların ve özel sporcuların yoğun ilgi gösterdiği maratonda kıyasıya mücadele eden çocukların performansları ve ailelerinin heyecanı görülmeye değerdi.

TOPLAM 410 bin 80 TL ÖDÜL

Yüz binlerce kişinin koştuğu Mersin Maratonu, düzenlenen ödül töreni ile son buldu. Her parkuru ile gün boyu renkli görüntülere sahne olan ve Mersin sokaklarını canlandıran Uluslararası Mersin Maratonu'nda bu yıl 410 bin 80 TL ile sporcular ödüllendirildi. Maratonun tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini ve madalyalarını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve protokol üyelerinin elinden aldı.

Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA)