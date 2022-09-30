Orta Asya’daki geleneksel sporlar ve Türk kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları, bu yıl Bursa’nın İznik İlçesinde göl kenarına hazırlanan dev platoda başladı. "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla gerçekleşen, 4 gün sürecek ve 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı Dünya Göçebe Oyunları'nda önce Geleneksel Okçuluk, Kökbörü ve Atlı Okçuluk yarışları yapıldı.

Oyunların ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İznik’teki bu organizasyon 2020 yılında gerçekleştirilecekti. Tüm dünya ile beraber ülkelerimizi de etkileyen salgın sebebiyle ertelemek mecburiyetinde kaldık ’Göçebe kültürü’ derken, insanlık tarihi kadar eski bir gerçekten bahsediyoruz. Medya ve iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da, bugün hala kültür ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı göçlerdir" dedi.

'Emeği geçenleri tebrik ederim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Şehirleşmenin artması iş imkanlarının çeşitlenmesi, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının merkezi devletler eliyle sağlanması; göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır. Ancak insanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz. Bunun için gerek göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz.Nitekim ülkemizde istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olarak Toros dağlarında dumanı tüten Yörük çadırını ifade ediyoruz. Spordan sanata, geleneksel sporlara kadar pek çok deneyimi gençlerimize ve misafirlerimize yaşatacak organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Oyunlarda yarışacak sporcularımıza ve diğer etkinliklerde yer alacaklara başarılar diliyorum. Geleceğe miras olarak bırakılmasına vesile olan dostlarımıza teşekkür ediyorum."

'Heyecanı şimdiden görüyorum'

"Türkiye olarak böyle önemli bir programa İznik gibi köklü bir tarih medeniyet şehrinde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Etkinliğe 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılması umudumuzu güçlendiriyor. Atlı spor , güreş ve okçuluğun içinde bulunduğu 40’dan fazla yapılacak müsabakalarda yarışacak sporcularımızın heyecanını şimdiden görüyorum. Gastronomi programlarında 20 ayrı ülkenin mutfak lezzetleri katılımcılarla buluşacak. Hat, ebru, oya, cam, el işi, filografi, bez bebek, sedef, keçe yapımı ve elbette merkezi İznik olan çinicilik başta olmak üzere çok sayıda geleneksel sanat da göçebe oyunlarında yer alıyor."

Kökbörüde büyük heyecan

Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında kökbörü maçları yapıldı. Türkiye, Kırgızistan’a 9-3 mağlup oldu. İlk maçta Özbekistan ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Özbekistan, 7-1’lik skorla Kazakistan’ı mağlup etmeyi başardı. Günün ikinci veson maçında ise Türkiye, Kırgızistan ilekarşılaştı. Türkiyeise Kazakistan’a 9-3 mağlup oldu. Karşılaşmaları yaklaşık 2 bin kişi izlerken, kökbörü maçlarının bugün de devam edecek.