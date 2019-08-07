47'nci Folkart TSYD Ege Kupası'nın ikinci maçında Menemenspor, Karşıyaka'yı 1-0 mağlup ederek finalde Altınordu'nun rakibi oldu. Kupayı kazanacak takım Cuma günü İzmir Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak final maçı sonucunda belirlenecek. Menemenspor'a Karşıyaka karşısında galibiyeti getiren golü 80'inci dakikada Hüseyin kaydetti. Karşıyaka sahaya Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Özgür, Arif, Mustafa Aşan, Fatih, Mustafa Değirmenci, Barış, Hakan ilk 11'i ile çıkarken, Menemenspor ise Selmani - Diakite, Alberk, Semih, Ali, Murat Erdemir, Muhammed Ali, Taşkın, Mustafa, Halil İbrahim, Hüseyin ilk 11'i ile maça başladı.

19'uncu dakikada gelişen Menemenspor atağında sağdan Semih'in ortasında Hüseyin kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.

25'inci dakikada Karşıyakalı Mustafa Aşan'ın ceza yayı üzerinden röveşata denemesinde meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

35'inci dakikada Karşıyaka'dan Özgür'ün soldan ortasında Mustafa Aşan'ın kafasından seken topla arka direkte buluşan Hakan, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

39'uncu dakikada Menemenli Alberk'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Menemen ekibinin sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Murat Elkatmış'ın kafa vuruşunda kaleye giden topu Hakan son anda çıkardı.

63'üncü dakikada Karşıyaka mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Soldan Hakan'ın ortasında arka direkte Mahir kafayla indirdi, yakın mesafeden Görkem'in şutunda kaleci Selmani üzerine gelen topu çıkardı.

80'inci dakikada Karşıyaka kalecisi Erdoğan'ın kısa düşen aut atışında topla buluşan Hüseyin, soldan ceza sahasına girerek şık bir vuruşla topa ağlara gönderdi: 0-1.

90+2'nci dakikada Menemen ceza sahasında oluşan karambolde Görkem'in vuruşunda top direkten döndü. Menemenspor maçı 1-0 kazandı.