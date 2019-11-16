46. Hitit Rallisi, seyirci özel etabıyla Ankara’da başladı

Ankara’da 15 yıl aradan sonra düzenlenen rallide ekipler, Armada AVM otoparkı içerisinde gerçekleştirilen seyirci özel etabında mücadele etti. Özel etabı, Serdar Yalçın 1.57.9’luk derecesiyle ilk sırada tamamladı. Mücadeleyi Erhan Akbaş 1.59.2 ile ikinci, Gürol Baranlı 1.59.9 ile üçüncü sırada bitirdi.

Ralli, ATO’da tamamlanacak

2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası’nda sezonun 6. ve son yarışı olan 46. Hitit Rallisi’nde, yarınki start saat 07.00’de Fevziye köyünde verilecek. Yarışta, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Petlas ve Ankara Ticaret Odası (ATO) özel etaplarında mücadeleler yapılacak.

Toplam uzunluğu 381 kilometre, özel etap toplamı ise 93 kilometreden oluşan 46. Hitit Rallisi, üç özel etabın üçer kez geçilmesinin ardından saat 18.00’de ATO önünde sona erecek.

AA