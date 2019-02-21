Galatasaray maçının, Benficalı taraftarlar arasındaki önemi büyük. Takımın Portekiz Ligi’nde Porto ile verdiği şampiyonluk yarışına rağmen, Avrupa Ligi’nde de turun geleceğine dair oldukça iyimserler. Büyük ihtimalle 46 bin kadar taraftar tribündeki yerini alacaktır. Portekizliler akşam yemeklerini sever, ancak o gün maç varsa, bu keyfi karşılaşma öncesine veya sonrasına bırakıyorlar. Yani kalabalık bir tribün atmosferi bekleniyor.

4-4-2’yi tercih edecek

Teknik direktör Bruno Lage, Galatasaray’la oynanan son Avrupa kupası maçında çok sayıda değişiklik yapmıştı. Bu, hocanın lige daha fazla önem verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla sahaya süreceği ilk 11’i tahmin etmek güç. Ancak yine 4-4-2 sistemini tercih edecektir. İlk maçtakine benzer bir oyun izleyebiliriz.