450 satranç tutkunu çocuk kıyasıya mücadele etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ödüllü satranç turnuvasında 7-12 yaş gurubu 450 satranç tutkunu bir araya geldi. Satranç sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ödüllü Satranç Turnuvası 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

Satranç Turnuvası ödül töreni ile sona erdi. Turnuvaya katılan tüm yarışmacılara madalya ve dünya edebiyatından kitaplar hediye edilirken, dereceye giren sporculara, akıllı saat, bluetooth kulaklık, satranç saati ve kupa verildi.

İHA