42 Yaşında Yeni Sözleşme Teklifi!

Buffon Bu Sezon Ne Yaptı?

2019-202 sezonunun başında PSG'den eski kulübü Juventus'a dönen Gianluigi Buffon bu sezon toplam 11 resmi karşılaşmada forma giydi. 3 maçta kalesini gole kapatan dünyaca ünlü İtalyan eldiven, toplam 9 gol gördü. 42 yaşındaki tecrübeli eldiven 176 defa İtalya Milli Takımı'nın kalesini korumuştur.