42 Yaşında Yeni Sözleşme Teklifi!
Juventus'un emektar file bekçisi 42 yaşındaki Buffon 1 sene daha devam ediyor! Futbol tarihinin en önemli kalecilerinden birisi olarak görülen Gianluigi Buffon, İtalyan gazete Corriere della Sera'nın haberine göre kulübü Juventus'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Buffon Bu Sezon Ne Yaptı?
2019-202 sezonunun başında PSG'den eski kulübü Juventus'a dönen Gianluigi Buffon bu sezon toplam 11 resmi karşılaşmada forma giydi. 3 maçta kalesini gole kapatan dünyaca ünlü İtalyan eldiven, toplam 9 gol gördü. 42 yaşındaki tecrübeli eldiven 176 defa İtalya Milli Takımı'nın kalesini korumuştur.