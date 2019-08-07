41 yaşındaki Kerem Gönlüm, İTÜ ile anlaştı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden İTÜ Basketbol Takımı, 41 yaşındaki basketbolcu Kerem Gönlüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu boş geçiren tecrübeli isim, kariyerinde Mydonese Kolejliler, Ülkerspor, Anadolu Efes, Galatasaray ve Pınar Karşıyaka gibi takımların formasını giymişti.

Transferi ile ilgili konuşan Kerem Gönlüm, “TBL’de geçtiğimiz sezon final oynayan ve Süper Lig’e çıkmayı son maçta kaçıran İTÜ Basket’i, basketbol geleneği ve gençlik enerjisiyle birlikte sezon sonunda ait olduğu yere ulaştırmak için mücadele edeceğiz” dedi.

128 kez milli forma giyen, 2010 Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan kadroda yer almış Kerem Gönlüm, Euroleague’de de en çok maça (242) çıkan Türk oyuncu konumunda...