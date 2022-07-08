Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, İbrahim Öztürk'ü takımda tuttu. 41 yaşındaki stoper, Siyah Beyazlı ekip ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Siyah beyazlı formamızı uzun yıllardır başarıyla giyen kaptanlarımızdan İbrahim Öztürk 1 yıl daha bizimle. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz. Tecrübeli futbolcumuz, başkanımız Ayhan Dündar ile bir araya gelerek kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.