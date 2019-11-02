41 kere maşallah!

Sarı-Kırmızılılar, ligde Türk Telekom Stadyumu’nda kaybetmiyor, müthiş seri devam ediyor... Sahasında son olarak 6 Mayıs 2017’de seyircisiz oynanan mücadelede Kasımpaşa’ya 3-1 kaybeden Cim Bom’un, o tarihten bu yana, yani yaklaşık 2 buçuk senedir taraftarı önünde bileği bükülmedi. Aslan’ın, 19 Mayıs 2017’de Osmanlıspor’u 2-0 yenerek başlattığı seri, dün de Rize karşısında sürdü. Terim’in öğrencileri, Karadeniz ekibini mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini tam 41 maça çıkarttı.

34 maçı kazandı

Sarı-Kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 34 galibiyet alırken, 7 kez de rakipleri ile yenişemedi. Devam eden serilere bakıldığında bu alanda 5 büyük ligde Galatasaray’ın tek rakibi son Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiliz devi Liverpool. Ada temsilcisi taraftarı önünde tam 45 maçtır kaybetmiyor.