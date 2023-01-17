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40 yaşındaki Pepe'ye yeni teklif

Şubat ayında 40. yaş gününü kutlayacak Pepe'ye yeşil sahalarda ilgi azalmıyor. Deneyimli stopere 2 yıllık teklif var.

17 Ocak 2023, Salı 12:43 Son Güncelleme:
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40 yaşındaki Pepe'ye yeni teklif

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli yıldız savunmacı Pepe'ye yeni kontrat teklifi var. Şubat ayında 40 yaşına girecek olan deneyimli savunmacı için kulübü Porto harekete geçti.

2 YIL TEKLİF

CNN Portekiz'in haberine göre Porto, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Pepe'ye 2 yıllık yeni teklif sunacak. Pepe'nin teklifi kabul etmesi bekleniyor.


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Próxima Jornada on Twitter: "🚨 | FC Porto have confirmed that Pepe underwent minor surgery for a blunt wound to the front of his head. He played on but was then substituted

Porto Başkanı Pinto da Costa, Dünya Kupası esnasında verdiği bir röportajda Pepe'nin 5-6 sene daha futbol oynayabileceğini söylemişti.

Pepe ise Porto'daki sözleşmesinin biteceğiyle ilgili kendisine gelen bir soruyu yanıtlarken Porto'da devam etmek istediğini ifade etti.

42 YAŞINA KADAR OYNAYACAK

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra transfer olduğu Porto'daki beşinci sezonunu geçiren Pepe, yeni sözleşmenin imzalanması durumunda 42 yaşına kadar mavi-beyazlı formayı giyecek.

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