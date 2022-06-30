İstanbul Amatör'de büyük kriz... 2020-2021 sezonu pandeminin etkisiyle tüm futbol dünyasına büyük zarar verirken, amatör kulüpler hâlâ bu durumun acısını çekiyor. O dönem 4 takım üst lige çıkarılırken, küme düşme de kaldırılmıştı. Fakat pandeminin hafiflemesi ve futbol dünyasının normale dönmesi sonrasında İstanbul Amatör'de eski statüye geçilmedi.

Normal şartlarda eski statüde her gruptan iki takımın üst lige çıkması gerekirken, federasyon sadece grup birincilerine çıkma hakkı verdi. İkincilerden de fair play ödülüyle iki takımı üst lige aldı.

Şafak 76 Kulüp Başkanı Ahmet Kıran, FANATİK'e yaptığı açıklamada, "Fair Play durumu şaibeleri doğurdu. Hakemler üzerinde etkisi olan takımlar sezon boyunca kollandı. Baştan sona yanlış bir karar, statünün eskiye dönmesi gerekir. Bu kararı protesto etmek için 40 kulüp toplandık ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez'le yaklaşık 2.5 saat bir toplantı yaptık ve dilekçe verdik. Şu an konuya sıcak bakmıyorlar fakat bizler bu işin peşini bırakmayacağız, Türkiye Disiplin Kurulu'na da dilekçe vereceğiz. Haksızlığa uğradık. Ya bu ikinciler direkt üst lige çıkarılsın ya da Play-Off oynayalım" dedi.

Süleyman Hatısaru