4 yıllık Güneş döneminin en kötüsü Karius!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 26 puanla 7. sırada tamamlayan ve lider Başakşehir'in 9 puan gerisinda kalan Beşiktaş'ta, sezon başında Liverpool'dan kiralık olarak takıma katılan Alman file bekçisi Loris Karius, ligin ilk yarıları baz alındığında Fabri ve Tolga Zengin'i arattı.

Bu sezon ligde oynanan 17 maçın 13'ünde forma giyen Karius'un kalesine toplam 57 isabetli şut atılırken, Alman eldiven topu 16 kez ağlarında gördü. Kalesini bulan şutların yüzde 28'inde gole engel olamayan 25 yaşındaki file bekçisi, ilk yarılar baz alındığında Şenol Güneş döneminin en başarısız kalecisi oldu.

Geçtiğimiz sezon ilk yarıdaki maçların tamamında forma giyen Fabri, kalesine 69 isabetli şut atılmasına rağmen yediği gol sayısını 15'te tutmayı başarmış ve yüzde 21.7'lik bir oran tutturmuştu.

Fabri bir önceki sezon ise 14 maçta kalesine gelen 40 şuttan 10'una engel olamamıştı.

Güneş döneminde ilk şampiyonluğun yaşandığı 2015-16 sezonunda kaleyi koruyan Tolga Zengin'se ligin ilk yarısında kalesini bulan tam 76 isabetli şuttan 17'sini ağlarında görmüş ve yüzde 22.4 oranına gole izin vermişti. (Şampiy10)