20 yaşındaki Beşiktaşlı güreşçi, 2018'den sonra U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda finale yükselen ve madalya kazanan ilk milli sporcumuz olmayı başardı.

YERİ GELDİ SAKATLANDIM, AĞLADIM AMA PES ETMEDİM, BAŞARDIM

Elde ettiği şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Nesrin Baş, "Yeri geldi sakatlandım ağladım ama asla pes etmedim. Bir sürü olumsuzluklar yaşadım ve her seferinde daha çok çalıştım, başarıyı daha çok istedim. Ve sonunda hayallerimi gerçekleştirdim" dedi. Başarılı güreşçi, "Beni bu yolda yalnız bırakmayan başta ailem olmak üzere, her zaman yanımızda olarak bizi destekleyen kulübümüz Beşiktaş 'a, benimle bu yolda ter dökerek dualarını esirgemeyen arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

DHA



















