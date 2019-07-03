4 yıl sonra Emre Belözoğlu geri döndü

Fenerbahçe’de beklenen imza dün atıldı ve Emre Belözoğlu, 4 yıl sonra Sarı- Lacivertli camiaya geri döndü... 38 yaşındaki Emre, üçüncü kez kulübe oyuncu olarak bir kez daha dönerken, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kendisini 1 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı attı. 2008-2012 ve 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, son 4 sezondur ise İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir’de mücadele eden Emre’nin imza töreninde Sportif Direktör Damien Comolli hazır bulundu. Oldukça mutlu olduğu her halinden belli olan tecrübeli oyuncu, yaptığı yazılı açıklamada Başakşehir’e teşekkür ederken, Kanarya’ya geri dönüşünü ise “Yuvaya geri döndüm” sözleriyle açıkladı.

Başakşehir’e teşekkür...

Öncelikle Emre, Başakşehir dönemiyle ilgili olarak, “Bana bu sevgi dolu, birbirine gönülden bağlı aile ortamında teveccühlerini gösteren başta bir ağabey olarak gördüğüm, hayatımın hemen her anında, iyi günde ve kötü günde kader birlikteliği yaptığımız başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere, çok değerli yönetim kurulu üyelerimize, kulübe başarılar ile ölçülemeyecek bir anlayış kazandıran teknik direktör Sayın Abdullah Avcı ile ekibine, emekçi arkadaşlarımız kulüp personeline ve başta 1453 Taraftar Grubu olmak üzere tüm gönül verenlere teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

‘Bir araya gelme vakti’

Kariyerindeki yeni Fenerbahçe dönemi için de deneyimli yıldız, “Daha önce birçok kez dile getirmiş olduğum gibi, hayatımda ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutku futbol. Fenerbahçe’nin de gönlümdeki yerinin her zaman ayrı olduğunu hiçbir zaman gizlemedim. Zira Fenerbahçe, gerçekten güzel günlerimin de geçtiği, sıkıntılı zamanlar da yaşadığım bir yuva oldu benim için. Dört yıllık bir ayrılık olmuştu. Ancak unutulmamalıdır ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Şimdi beni seven, uğruna neferi olacağım yuvamda taraftarlarımızla yeniden bir araya gelme vakti. Çok mutluyum. Yuvama geri dönüyorum” yorumunda bulundu.

2011 kupasıyla pozunu verdi

Kulübün kazandığı kupaların bulunduğu bölümde poz veren Emre Belözoğlu’nun, 2010-11 sezonunda Trabzonspor’la girdikleri yarışın sonunda kazandıkları Süper Lig şampiyonluk kupasının önünde poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Önceki gün idmana çıktı

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzayı atan Emre’nin, aslında önceki günkü ilk antrenmanın ısınma ve düz koşu bölümlerinde yer aldığı öğrenildi. Resmi açıklama gelmediği için tecrübeli oyuncunun fotoğraflarının paylaşılmadığı bildirildi.

Numarası yine ‘5’ olacak

Fenerbahçe’de uzun yıllar 5 numaralı formayla mücadele eden Emre’nin forma numarası da şimdiden belli oldu. İmza töreninde verilen pozda, tecrübeli oyuncunun isminin yazılı olduğu formadaki numarası yine ‘5’ti.