4. Uluslararası Mersin Maratonu basın toplantısı yapıldı

Mersin’de 16 Aralık'ta düzenlenecek olan 4. Uluslararası Mersin Maratonu’nun basın tanıtım toplantısı İstanbul Taksim’deki bir otelde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, Türkiye Atletizm Federasyonu eski Başkanı Mehmet Terzi ve milli atlet Elvan Abeylegesse katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Mersin’i spor kenti haline getirmek için gayret ettiklerini ifade ederek, "Mersin köklü değişimler yaşıyor. Her geçen gün kendine kattığı yeniliklerle hem Türkiye hem de dünya çapında birçok ilke imza atıyor. Spor, Mersin'i Mersin yapan en önemli varlıklarımızdan biridir. Spor birlik, barış, kardeşlik demektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın sayılı spor merkezi haline getirmek vizyonuyla düzenlediğimiz organizasyonlarla adımızdan söz ettiriyoruz. Atletizm, okçuluk, plaj voleybolu, tenis gibi organizasyonlarla bir spor kenti olduğumuzu gösterdik” şeklinde konuştu.

"Altın kategori hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Başkan Kocamaz, geçen yıllara göre maratona ilginin arttığını vurgulayarak, "Dört yıldır düzeliyor olmamıza rağmen beş yıldız derecesi alarak dünyanın en iyi 56 organizasyonundan biri olmayı başardık. Altın kategori hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Maratonu her yıl bir temayla yapıyoruz. Bu yıl engelleri aşmak temasıyla 'Mersin'e koş, Mersin'de koş' diyoruz. Dünyanın birçok yerinden yüzlerce sporcu Mersin'de buluşacak, tarih ile doğanın iç içe girdiği ortamda ter dökeceğiz. Bu yıl maratona 100 bin katılımı hedefliyorduk ancak şimdiden 110 bini aşmış durumdayız” açıklamasını yaptı.

"İnsanları bir araya getirecek aktiviteler yapmamız lazım"

Burhanettin Kocamaz, düzenledikleri maraton sayesinde tüm vatandaşları bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Bir işi başlatmaktan önemlisi onu sürdürebilmektir. Mersinlilik ruhunu, kente aidiyeti oluşturmak istiyoruz. Herkesin siyasi görüşü, kökeni, inancı farklı. İnsanları bir araya getirecek aktiviteler yapmamız lazım. Şu anda bu iş yerel yönetimin gayretiyle oluyor. Odaların, derneklerin, resmi kuruluşların bu işin içinde olması halkın da motivasyonunu arttırıyor hem de gelecek yıllar için bize umut veriyor" diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş ise, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne atletizme yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda bronz seviyesinde. Dünyada bu seviyede 32 yarışma var. Umarım silver seviyesini de görürüz" dedi.

4. Uluslararası Mersin Maratonu’na erkeklerde 10, kadınlarda 8 elit sporcunun katılacağı açıklandı.

İHA