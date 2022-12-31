Kayakla atlamanın en prestijli turnuvası; 4 Tepe'de heyecan sürüyor. İlk ayağı, Almanya'nın Oberstdrof şehrindeki 137m'lik Schattenberg Tepesi'nde gerçekleşti. 1 günlük aranın ardından 4 Tepe'de heyecan bu kez Almanya'nın GaPa (Garmisch-Partenkirchen) şehrindeki 142m'lik Olimpiyat Tepesi'nde devam edecek.

4 Tepe Turnuvası devam edecek

Elemeler bugün TSİ 16.00'da yapılacak. Ülkemizi, Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir temsil edecek. İki sporcumuz, Oberstdrof'ta finalekalmış ve Türkiye böyleceilk kez 2 sporcuyla finalin 1. turunda mücadele etmişti. Kayakla atlamada bize ilkleri yaşatan Fatih Arda finalin 2. turuna da kalarak bu sezon 3. kez ülkemize puan kazandırdı.