Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 4.418 olarak açıklandı, 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da paylaşıldı



